25 Yılda 170 Bin Km Sürdü - Son Dakika
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25 Yılda 170 Bin Km Sürdü

25 Yılda 170 Bin Km Sürdü
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Trafik polisi Ahmet Turan Oğuz'a 25 yıl sonra 2026 model motosiklet teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 25 yıl boyunca aynı motosikleti kullanan trafik polisine 2026 model motosiklet teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Turan Oğuz, 2001 yılında sıfır kilometre olarak teslim aldığı motosikletle 25 yıl boyunca görev yaptı.

Görevi süresince yaklaşık 170 bin kilometre yol kat eden Oğuz'un kullandığı motosiklet, çeyrek asırlık süre zarfında orijinal parça ve aksamlarını ilk günkü gibi muhafaza etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün envanterine yeni katılan 2026 model motosiklet, Oğuz'a teslim edildi.

Kaynak: AA

Ahmet Turan Oğuz, Motosiklet, Kayseri, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 Yılda 170 Bin Km Sürdü - Son Dakika

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