USS George Washington, Orta Doğu'ya Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

USS George Washington, Orta Doğu'ya Gidiyor

USS George Washington, Orta Doğu\'ya Gidiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, USS Abraham Lincoln'ün yerine USS George Washington'u Orta Doğu'ya gönderecek.

ABD Donanması, İran’la çatışmalar nedeniyle görev süresi uzatılan ve 250 gündür denizde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine Pasifik’te konuşlu USS George Washington’ı Orta Doğu’ya gönderiyor.

Değişim, Lincoln’de görev yapan askerlerin ruh sağlığı ve gemideki yaşam koşullarına ilişkin iddiaların ABD kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından geldi.

DOKUZ AYDIR KARAYA AYAK BASMADILAR

ABD'nin Kaliforniya kıyılarından 2025 yılının Kasım ayında ayrılan USS Abraham Lincoln, başlangıçta Güney Çin Denizi’nde görevlendirilmiş, daha sonra ABD-İran geriliminin tırmanması üzerine Orta Doğu’ya yönlendirilmişti.

Yaklaşık dokuz aydır konuşlandırılmış durumda olan uçak gemisi, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlarda görev aldı. Gemi, 200 günü aşkın süredir liman ziyareti gerçekleştirmedi.

USS George Washington, Orta Doğu'ya Gidiyor
USS Abraham Lincoln

DENİZE ATLAMAYA ÇALIŞANLAR OLMUŞ

Lincoln’ün uzayan görev süresi, son günlerde gemideki koşullara ilişkin haberlerle ABD’de tartışma konusu oldu.

ABD medyasında mürettebat arasında moral ve ruh sağlığı sorunları yaşandığı, temel ihtiyaç malzemelerinde sıkıntılar bulunduğu, tesisat sorunları görüldüğü ve bazı askerlerin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

ABD Donanması, ağustos ayı başında bir askerin denize düştüğünü ve kısa sürede kurtarıldığını doğrularken, olayın koşullarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

HEGSETH: HABERLER TAMAMEN ÇARPITILDI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise USS Abraham Lincoln’deki koşullara ilişkin haberlerin "tamamen çarpıtıldığını" söyledi. Hegseth, Donanmanın uzun süreli görevlerde bulunan askerleri desteklemeye devam ettiğini savundu.

ABD Donanması, İran’la çatışmaların Orta Doğu’daki tedarik merkezlerini sekteye uğrattığını ve bunun Lincoln’e yapılan bazı teslimatları etkilediğini kabul etti.

Donanma, tedarikte önce gıda, ardından hijyen malzemeleri ve postaya öncelik verildiğini, gemideki askerlerin temiz suya ve sağlıklı yemek seçeneklerine erişebildiğini açıkladı.

USS George Washington, Orta Doğu'ya Gidiyor
USS George Washington

USS GEORGE WASHINGTON YOLA ÇIKTI

Öte yandan ABD medyasına göre, USS George Washington geçen hafta Vietnam’ın Da Nang limanından ayrıldı. Bir kruvazör ve muhribin eşlik ettiği uçak gemisi, daha sonra Singapur Boğazı’nı geçerek Pasifik ile Hint Okyanusu’nu birbirine bağlayan Malakka Boğazı’na yöneldi.

ABD’li bir yetkili, ABD medyasına George Washington’ın USS Abraham Lincoln’ün yerini almasının planlandığını doğruladı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, George Washington, Abraham Lincoln, Uluslararası, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya USS George Washington, Orta Doğu'ya Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı Adana Demirspor taraftarları belediye binasına girmeye çalıştı, ortalık karıştı
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37’ye yükseldi Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Dünya devinden Osimhen hamlesi Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor
Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
Fenerbahçe’de ayrılık İlk maçında da rakip olacak Fenerbahçe'de ayrılık! İlk maçında da rakip olacak
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: AK Parti’nin rakibi yine AK Parti’dir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: AK Parti'nin rakibi yine AK Parti'dir
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak "15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde istismara uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti Güneş tutulmasında nefes kesen gösteri: Genç sporcu tarihe geçti

16:33
Aziz Yıldırım’ın 2 milyar TL’lik dev yatı Bodrum’da görüntülendi
Aziz Yıldırım'ın 2 milyar TL'lik dev yatı Bodrum'da görüntülendi
16:19
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
Peş peşe istifalara İYİ Parti liderinden sert mi sert mesaj
16:12
UltrAslan’da kriz büyüyor Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin’e küfürlü sözler
UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler
15:51
Ve Trabzonspor’da Salah kararı verildi Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
Ve Trabzonspor'da Salah kararı verildi! Kasımpaşa maçının kadrosu açıklandı
15:45
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
Dursun Özbek transfer bekleyen taraftara müjdeyi verdi: Artık çok fazla beklemeyeceğiz
15:41
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
15:29
Yapay zeka Süper Lig’in gol kralını şimdiden açıkladı Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
Yapay zeka Süper Lig'in gol kralını şimdiden açıkladı! Osimhen, Vlahovic, Lukaku, Onuachu...
15:26
Hatay Kumlu’da vahim iddialar Bakan Tekin’e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın
15:15
Süper Lig’de yeni dönem Hacıosmanoğlu açıkladı
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı
14:53
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık TFF’ye bildirildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! TFF'ye bildirildi
14:47
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin’in ölüm nedeni belli oldu
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu
14:31
Taciz iddiasıyla dövülen CHP’li vekil Yazgan’dan ilk açıklama Bambaşka bir iddiası var
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var
14:04
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
13:43
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
13:35
Letonya hava sahasına giren İHA’yı Türk jetleri düşürdü
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü
13:26
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 19:59:13. #7.13#
SON DAKİKA: USS George Washington, Orta Doğu'ya Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.