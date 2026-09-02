Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni detay: Kaptanlar çarpışmadan hemen önce konuşmuş

Denizcilik Genel Müdürü Ünsal Baylan, "Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi, birbiriyle konuşmuş. Bu durumda iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını söyleyebilirim" dedi.

"İLK SİNYAL 03.26'DA GELDİ"

Marmara Denizi'nde iki geminin çarpışması sonucu meydana gelen ve bir geminin batmasıyla sonuçlanan kazanın ardından arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürü Ünsal Baylan, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nde (AAKKM) kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), deniz kazalarının ilk bildirim ve doğrulamasının yapıldığını belirten Baylan, "Bu merkeze ilk sinyal saat 03.26'da bizim Cospas-Sarsat dediğimiz uydu yardımlı bir arama-kurtarma sisteminden sinyal gelerek başladı. Arkadaşlarımız bunu kimliklendirdi. Bu sinyalin Tuğberk İmamoğlu Gemisi'ne ait olduğunu tespit ettikten sonra Bakanlığımız tarafından Marmara'da konumu da geliyor bu sinyalin. Çağrı yapıldı gemiye, gemi çağrı vermedi" diye konuştu.

SİNYAL GELMEYİNCE BATTIĞI ANLAŞILDI

Gemiden çağrıya yanıt alınamadığını belirten Ünal Baylan, personel bilgilerine ulaşılarak mürettebatla iletişim kurulmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Merkezimizin imkanlarıyla bizim Bakanlığımızın Dümen Yönetim Bilgi Sistemi'nden geminin son kalkış limanı olan İskenderun'da beyan ettiği, deklare ettiği personel listesine ulaşıldı. Personel listesinden, Gemi Adamları Bilgi Sistemi'mizden de tüm personel Türk olduğu için cep telefonlarına ulaşıldı ve bu insanlar arandı. Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra telefonlara da cevap alınmayınca artık bu geminin battığını, sinyal gönderemediğini, ciddi bir sıkıntıda olduğumuzu anladık ve merkezimiz arama-kurtarma faaliyetini başlattı" şeklinde konuştu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından ilgili kurumların bölgeye deniz unsurları ve arama-kurtarma ekiplerini ivedilikle sevk ettiğini belirten Baylan, çalışmaların sürdüğünü ve en kısa sürede güzel bir haber almayı umut ettiklerini ifade etti.

Kazanın iki geminin çarpışması sonucu meydana geldiğini söyleyen ve gemilerin seyir güzergahlarına ilişkin bilgi veren Baylan, "Çok acı bir olay, iki gemi çarpışıyor. Çarpışan gemilerden biri Kocaeli'den hareket edip Aliağa'ya gidiyor, diğeri İskenderun'dan Karadeniz'e çıkarken. Bizim denizde gemilerin izlemesi gereken Marmara'daki trafik ayrım rotasının içinde oldu kaza" ifadelerini kullandı.

KAPTAN DAHİL 10 PERSONEL GEMİDEYDİ

Batan gemide kaç kişinin bulunduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Baylan, "Batan gemide İskenderun'un deklarasyonunda, beyanında kaptan dahil 10 tane dahil personel vardı. Tamamı Türk vatandaşı. Alsu Gemisi de Türk bayraklı bir gemi. Şükürler olsun onda bir hasar yok" dedi.

EPIRB (Acil Durum Konum Belirleme Radyo İşaret Cihazı) cihazından alınan sinyalin geminin batışına ilişkin önemli bir veri olduğunu ifade eden Ünal Baylan, kaptanın verdiği bilgiler ile sinyalin geliş zamanı arasındaki kısa süreye dikkati çekerek, "Geminin battığını zaten biz EPIRB cihazından sonra, tehlike aşamasında zaten geminin battığını yüzde 99 görmediğimiz için yüzde 90 diyoruz ama sistemler yüzde 99 geminin battığını teyit ediyor. Çünkü kaptanın beyanında 03.15'te Tuğberk İmamoğlu gemisine çarptığını beyan ediyor, bize gelen sinyal de 03.26. Arada çok kısa bir zaman var" şeklinde konuştu.

EPIRB cihazlarının manuel olarak ya da geminin batması halinde devreye girdiğini belirten Ünal Baylan, cihazların uyduya sinyal gönderdiğini ifade etti.

KAZA ÖNCESİ GEMİLER BİRBİRİYLE KONUŞMUŞ

Gemilerin taşıdığı yüklere ilişkin de bilgi veren Baylan, "Gemi, Alsu tankeri boş. Diğer gemi de İskenderun'dan demir-çelik ürünü, rulo sac yüklü olarak seyrediyordu. "Separasyonu karayolları gibi düşünün. Bu karayolunda bir giden gemi var, bir de bu hatta giren gemiler var. Bu gemilerin denizcilik kurallarında, biz buna Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Kuralları diyoruz. Belli bir rotalarda girip birbirleriyle konuşmaları lazım. Telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. Bu iki gemi, birbiriyle konuşmuş. Bu durumda iki kaptanın birbirini gördüğünü, o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayrımı yaptıklarını şu anda söyleyebilirim ama ses kayıtları dinlenecek" açıklamasında bulundu.

Söz konusu bilgilerin sistemler, tutanaklar ve beyanlar üzerinden ilgili kurumlarca teyit edileceğini belirten Baylan, açıklamasının ilk bilgilendirme niteliğinde olduğunu ifade etti. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ünal Baylan, en kısa sürede kazazedelere sağ salim ulaşmayı ve güzel bir haber vermeyi umut ettiklerini söyledi.