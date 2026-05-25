250 Yıllık Konakta Yangın

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 250 yıllık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde restoran ve otel olarak kullanılan iki katlı ahşap konakta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerinden itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yönlendirildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında konakta hasar oluştu.