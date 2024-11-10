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253 Şüpheli Yakaladı

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösterilerde 253 kişiyi yakaladı, 33'ü tutuklandı.

10.11.2024 14:32
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, katıldıkları yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine başkan vekili görevlendirilmesi sonrası yapılan eylemlerde çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerimize taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca; silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevli memura mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden; 33'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol kararı ve 3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Mardin, Güncel, Hukuk, Terör, Son Dakika

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