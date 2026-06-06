Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali sona erdi.
Kentteki bir termal otelde düzenlenen festivalin kapanışında, Çekya'dan "Karolina Krajnikova Quartet" grubu sahne aldı.
Grup, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.
Sanatseverler, konsere ilgi gösterdi.
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