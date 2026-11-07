26 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 92 şüpheliden 86'sı cezaevine gönderildi - Son Dakika
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26 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 92 şüpheliden 86'sı cezaevine gönderildi

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26 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 92 şüpheliden 86\'sı cezaevine gönderildi
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Şanlıurfa merkezli 26 ilde yasa dışı bahis ve kara para aklamaya yönelik operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ŞANLIURFA merkezli 26 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 92 şüpheliden 86'sı tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar faaliyetleri yürüten suç örgütüne yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar platformlarının altyapılarına entegre internet siteleri üzerinden bahis oynattıkları, elde edilen suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri belirlendi. Örgütün idari yönetim, pazarlama ve yazılım departmanları şeklinde organize olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, farklı kişilere ait banka hesaplarını kullanarak yasa dışı bahisten elde edilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları, daha sonra bu paraları kendi hesaplarına aktararak aklamaya çalıştıkları ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 3 milyar lira olduğu belirlendi.

26 İLDE 366 PERSONELLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şanlıurfa merkezli 26 ilde belirlenen 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 261 jandarma, 45 jandarma özel harekat ve 60 jandarma komando personeli olmak üzere toplam 366 personel katıldı. Operasyonda 92 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 86'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Şanlıurfa3. SayfaGüncelSon Dakika

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