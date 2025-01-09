26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Kocaeli'de hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "yağma", "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan T.K'nin İzmit'te olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, hakkında toplam 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.