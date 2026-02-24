26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 26 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçu başta olmak üzere 5 suçtan hakkında 26 kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.