27. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde Çin'in Rolü Vurgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

27. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde Çin'in Rolü Vurgulandı

27. Avrasya Ekonomik Zirvesi\'nde Çin\'in Rolü Vurgulandı

Perşembe günü İstanbul'da sona eren 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, herkes için daha iyi bir dünya inşasında Çin'in artan rolünü ortaya koydu. Romanya eski Başbakanı Petre Roman, Çin'in yeni ve işlevsel uluslararası ilişkiler inşasında oynadığı özel rolden bahsetti ve Çin'in değerli inisiyatiflerle daha düzenli bir dünyanın temsilcisi olduğunu söyledi. Zirvede, barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel konular ele alındı.

24.02.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 22 Şubat 2024

1. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

3. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nden çeşitli görüntüler

Perşembe günü İstanbul'da sona eren 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi, herkes için daha iyi bir dünya inşasında Çin'in artan rolünü ortaya koydu.

"Çin'in yeni ve çok daha işlevsel ve çok daha güvenli uluslararası ilişkiler inşasında oynadığı özel rolden bahsetmeden 21. yüzyılda uluslararası ilişkilerden bahsetmek imkansızdır."

Romanya eski Başbakanı Petre Roman, Xinhua'ya verdiği demeçte, değerli inisiyatifleri sayesinde Çin'in artık "daha düzenli bir dünyanın temsilcisi" konumuna geldiğini ve tüm insanların refahını dikkate aldığını söyledi.

"Birçok değerli ve son derece önemli Çin inisiyatifleri bulunuyor. Elbette Kuşak ve Yol İnisiyatifi, gerekli kaynaklara sahip olmayan bazı devlet ve milletlerin kullanabildiği özel yatırım imkanları sunan bir inisiyatif."

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen ve iki gün süren zirveye, 40'ın üzerinde ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katıldı.

Krizlerden İstikrara: Kapsayıcı bir Dünyanın İnşası" temasıyla düzenlenen zirvede, barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel konular ele alındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Avrasya, Romanya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde Çin'in Rolü Vurgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 19:35:06. #1.11#
SON DAKİKA: 27. Avrasya Ekonomik Zirvesi'nde Çin'in Rolü Vurgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement