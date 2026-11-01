27 ilde 46 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı Şanlıurfa Akçakale'de tutuklandı - Son Dakika
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27 ilde 46 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı Şanlıurfa Akçakale'de tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda, telefonla 27 ildeki 46 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. Adreslerde 13 cep telefonu, 13 SIM kart ve 21 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüphelilerin 37 milyon 906 bin 851 lira dolandırdığı tespit edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 27 ildeki 46 kişiyi telefonda dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 13 cep telefonu, 13 SIM kart ile 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin telefon üzerinden 27 farklı ildeki 46 kişiyi, 37 milyon 906 bin 851 lira dolandırdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "2521 sayılı Kanun' a muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Cep TelefonuŞanlıurfaAkçakale3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: 27 ilde 46 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 zanlı Şanlıurfa Akçakale'de tutuklandı - Son Dakika
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