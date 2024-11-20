27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Keçiören'de Başlıyor - Son Dakika
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27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Keçiören'de Başlıyor

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Keçiören\'de Başlıyor

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 24 Kasım-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Keçiören'de altı farklı oyun sahneleyecek. Yetişkinler ve çocuklar için toplamda üçer oyun gösterilecek.

20.11.2024 11:07  Güncelleme: 11:10
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(ANKARA) - 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Keçiören'de yetişkinler ve çocuklar için üçer oyun olmak üzere toplam altı farklı oyun sahnelenecek.

27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde, 24 Kasım-22 Aralık 2024 tarihleri arasında altı oyuna Keçiören ev sahipliği yapacak. Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu ve Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenecek oyunlardan yetişkinler için "O Kız Buraya Gelecek", "Ortadaki Oyun", "Kuvayi Milliye Kadınları" oyunları 'perde' diyecek. Çocuklar için ise "Hacivat Karagöz", "Kalbimdeki Pervane" ve "Keloğlan ve Dr. Sihirbaz" isimli oyunlar sahnelenecek.

Bir ay boyunca sanatın kalbinin Keçiören'de atacağını söyleyen ve sanatseverleri festivale davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ile yediden yetmişe herkes tiyatroya doyacak. Geleneksel kültürümüzü yaşattığımız bu güzel organizasyonun düzenlenmesine emek veren sanatçılarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Oyunları izlemek isteyen tiyatroseverler, Keçiören Belediyesi'nin internet sayfası üzerinden biletlere ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Keçiören'de Başlıyor - Son Dakika

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