27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde Çocuklar İçin Oyunlar Sahnelendi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Keloğlan ve Dr. Sihirbaz oyunu, minik izleyicilere buluştu. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Büyüklere yönelik etkinliklerimizin yanı sıra çocuklarımızın ufkunu genişletecek kültür ve sanat aktivitelerimizi de yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında Keloğlan ve Dr. Sihirbaz oyununu minik izleyicilerle buluşturdu. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen ve 4-11 yaş grubu çocuklara hitap eden oyun, çocuklara ve ailelere kahkaha dolu bir gün yaşattı.

"Vatandaşlarımızın etkinliklerimize ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"

Çocukları sanatla iç içe yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Festivalimiz yediden yetmişe tüm kesimlere hitap eden oyunlarla ilçemizi bir sanat merkezi haline getirdi. Büyüklere yönelik etkinliklerimizin yanı sıra çocuklarımızın ufkunu genişletecek kültür ve sanat aktivitelerimizi de yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.