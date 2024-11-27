27. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 'Ortadaki Oyun' ile Büyüledi

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında tiyatro sanatçıları Altan Erkekli ve Veysel Diker'in sahnelediği "Ortadaki Oyun" adlı oyuna ev sahipliği yaptı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Atila Zorlu, Emir Can Tunç, Selçuk Karadağ ve Serkan Bedirhanoğlu, vatandaşlarla birlikte izledi. Veysel Diker'in yazıp yönettiği ve Altan Erkekli ile birlikte sahne aldığı tek perdelik müzikli oyun, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

İzleyenleri güldürürken düşündürdü

Günlük hayatın karmaşık problemlerini mizahi bakış açısıyla sunan ikili, sahne performanslarıyla izleyenleri güldürürken düşündürdü. Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan orta oyunu geleneğinden izler taşıyan müzikli hicivli oyunda sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla da izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Altan Erkekli, Veysel Diker ve 27'nci Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Koordinatörü Yılmaz Eren'e çiçek takdiminde bulunuldu. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı temsilen Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç'a plaket sunulmasının ardından program son buldu.