Adana'da unutulan 271 yöresel yemeğin tarifinin kayıt altına alındığı 'Ortak Kültürel Miras: Adana'nın Unutulan Yemek Kültürü Projesi' kapsamında, Tarihi Adana Gastronomi Evi kurulacak. 2027'de hizmete açılması planlanan gastronomi evi, kentin yemek kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarlandı.

Adana Toroslar Federasyonu, Çukurova Üniversitesi ve İtalyan Wigwam Club tarafından 2021 yılında başlatılan 'Ortak Kültürel Miras: Adana'nın Unutulan Yemek Kültürü' projesinde yeni aşamaya geçildi. Proje kapsamında köy köy gezilerek derlenen, büyük çoğunluğu unutulmaya yüz tutmuş 271 Adana yemeği, tarifleriyle birlikte kitaplaştırıldı. Kitapta, Adana'nın kuzey dağlık kırsalında yapılan eşkıya kebabı, etli ebegümeci sarması, ovalamaç, kamhi çorbası ve tahinli turp salatası gibi bilinmeyen çok sayıda lezzet, tarifleriyle birlikte yayımlandı.

Şimdi de projenin devamı niteliğindeki Tarihi Adana Gastronomi Evi için çalışmalar başladı. Gastronomi Sultanları Kooperatifi'nde Adana'ya özgü yemeklerin hazırlandığı sofrada bir araya gelen kentin önde gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda ve borsa başkanları, Adana Gastronomi Evi projesi için görüş alışverişinde bulundu. Kentin gastronomi turizmine katkı sağlaması hedeflenen kampüs niteliğindeki bu proje için yer belirleme konusunda sona gelindi.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ 271 YEMEK KİTAPLAŞTIRILDI

Adana Toroslar Federasyonu Başkanı Cenap Erol, gastronomi evinin kentin yemek kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla tasarlandığını vurgulayarak, "Akademisyen Sait Say hocamızla birlikte köy köy gezerek Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası olan yemeklerini kayıt altına aldık. 271 yemeğimizi tarifleriyle birlikte kitaplaştırdık. Şimdi projemizin devamı olan Tarihi Adana Gastronomi Evi'ni kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

GASTRONOMİ EVİ'NDE AŞÇI YETİŞTİRİLECEK

Gastronomi evinde aşçı yetiştirileceğini de söyleyen Erol, "Gastronomi Sultanları Kooperatifi'nin desteğiyle burada aşçılar yetiştireceğiz. Kırsaldaki çiftçilerimizle de çalışarak onların üretimine katkı sağlayacağız. Üreticiden doğrudan temin edilecek doğal ürünlerin vatandaşlarımıza daha ekonomik şekilde ulaşmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandı, yer temini için bekliyoruz. 2027 yılında bu müjdeyi vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

GASTRONOMİMİZ KEBAP VE ŞALGAMLA SINIRLI DEĞİL

Projenin yürütücülerinden Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Say ise Adana'nın gastronomi potansiyelinin kebap ve şalgamla sınırlı olmadığını belirterek, "2021 yılında Avrupa Birliği hibe projesiyle yola çıktık. Adana'nın neden resmen bir gastronomi kenti olarak anılmadığını sorguladık. Oysa burası tarihi ve kadim bir kent. Projemizle unutulmaya yüz tutmuş 271 yemeğimizi ortaya çıkardık ve kitaplaştırdık" ifadelerini kullandı.

KAMPÜS NİTELİĞİNDE ÖRNEK BİR YAPI OLACAK

Gastronomi evinin bir kampüs olarak tasarlandığına dikkati çeken Prof. Dr. Say, "Adı ev ama burayı bir kampüs niteliğinde planladık. Tarihi bir dokuda geleneksel yemeklerimizi yaşatmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve aşçılar yetiştirmek istiyoruz. Yer tespiti çalışmalarımız sürüyor. 2027 yılında hayata geçmesini hedefliyoruz. Adana Gastronomi Evi, Türkiye'de örnek bir yapı olacak. Amacımız Adana'yı gastronomi turizminde etkili bir noktaya taşımak" dedi.

Haber: Gülşah ATICI-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,