28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezaları affedildi - Son Dakika
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28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezaları affedildi

28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezaları affedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezalarını affetti. Bu kararla birlikte Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol serbest kalacak.

17.05.2024 01:08
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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 28 Şubat davasında hüküm emekli komutanlar; Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol'un cezaları affedildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına 'sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma' yetkisi veriyor. Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak, Aydan Erol, kararla birlikte cezaevinden çıkacak.

Erdoğan, emekli komutanlarla birlikte sağlık nedeniyle 7 mahkumun cezalarını da affetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli komutanların cezaları affedildi - Son Dakika

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