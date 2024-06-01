28 Şubat mağdurlarından haklarını alabilmek için komisyon kurulmasını talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

28 Şubat mağdurlarından haklarını alabilmek için komisyon kurulmasını talebi

Ankara'da bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat sürecinde haklarını alamayanlar için komisyon kurulmasını talep etti. Ankara Adliyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haklarını alamayan mağdurlar için komisyon kurulmasını talep etti. Komisyonun, mağdurların haklarının tespit edilmesi ve iadesi konusunda çalışmalar yapması bekleniyor.

01.06.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Şubat mağdurlarından haklarını alabilmek için komisyon kurulmasını talebi

ANKARA - Ankara'da bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat sürecinde haklarını alamayanlar için komisyon kurulmasını talep etti.

Ankara Adliyesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde haklarını alamayan mağdurlar için komisyon kurulmasını talep etti. Grup adına basın açıklamasında bulunan Şerife Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat dönemi olağan dışı bir dönemdir. O dönemde yaşanan tüm zulümler, hak kayıpları da olağan dışıdır. O nedenle kaybolan hakların telafisi de olağan usullerle değil, ancak olağanüstü dönemlerin ilacı olan olağanüstü yetkili komisyon ile yapılabilir. FETÖ/PDY Örgüt mensupları için dahi komisyon kurularak, kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları gereği mağdur olanların geçmişe dönük bütün hakları iade edilmiştir, 28 Şubat mağdurları için böyle bir komisyon kurulmaması mağdurları derinden yaralamaktadır. Sizden artık böyle bir komisyonun derhal kurularak 28 Şubat dönemine ait tüm mağdurların, tüm somut hak kayıplarının, bunlara hangi usullerle hak iadesi yapılacağının bu komisyon marifetiyle tespit edilmesini, alınan kararların hiçbir yasal engel bahane edilmeden tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanmasını istiyoruz.

Kaynak: İHA

28 Şubat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 28 Şubat mağdurlarından haklarını alabilmek için komisyon kurulmasını talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
15:43 CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu’dur CHP lideri Özel: Çekişme yok, Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız İmamoğlu'dur
15:09 AK Parti kampta Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği konuyu Emine Hanım ele alacak AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
15:43 Onlyfans’ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi Onlyfans'ta tanıştığı hesap kızına ait çıkınca dehşete düşen baba intihar etmek istedi!
15:22 ’’Ehliyetin nerede’’ diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı ''Ehliyetin nerede?'' diyen polis, Levent Kırca repliği gibi cevap aldı
14:46 Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı Üvey kızlarını yıllarca istismar ettiği ortaya çıkan adam, kendisini savunacak avukat bulamadı
14:46 Kavurucu sıcaklar geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın Kavurucu sıcaklar geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:51 Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic’e teklif yaptı Beşiktaş, eski teknik direktörü Slaven Bilic'e teklif yaptı
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 17:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: 28 Şubat mağdurlarından haklarını alabilmek için komisyon kurulmasını talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement