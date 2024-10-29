29 Ekim, Bozüyük\'te Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Güncel

(BİLECİK) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bozüyük'te de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bozüyük'te Cumhuriyetin ilanının 101'inci yılı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na dün çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında yaşama geçirilen "Atatürk Fotoğrafları" sergisi, yoğun katılımlı bir tören ile ziyarete açıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi. Programda öğrenciler de özenle hazırladıkları gösterilerini sundu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bugün de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde protokol üyeleri tarafından tebriklerin kabulü ile başlayacak. Kutlamalar saat 10.00'da Bozüyük Spor Kompleksi Çim Saha'da Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan program ile devam edecek; saat 18.00'de ise Yenimahalle Şeyh Şamil Parkı önünden İsmet İnönü Caddesi takip edilerek, Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Cumhuriyet Yürüyüşü' yapılacak. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erecek.