29 Ekim'de JAK timleri Hakkari'de 2 bin 388 metre rakımda kayalığa bayrak astı

29 Ekim'de JAK timleri Hakkari'de 2 bin 388 metre rakımda kayalığa bayrak astıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JAK timleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Hakkari Derecik'teki Silo Yaylası'nda 2 bin 388 metre rakımdaki yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki kayalıklara Türk bayrağı astı. Jandarma Genel Komutanlığı, tırmanma ve bayrak asma anını görüntülerle paylaştı.
Hakkari'nin Silo Yaylası'nda bulunan kayalıklara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) timlerince Türk bayrağı asıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JAK timimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Derecik Silo Yaylası'nda, 2 bin 388 metre rakımda bulunan yaklaşık 85 metre yüksekliğindeki kayalıklarda şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırdı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
Paylaşımda, timin kayalıklara tırmanma ve Türk bayrağını asma anına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
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