29. Karacaoğlan Aşıklar Şöleni Adana'da Yapıldı

Adana'nın Feke ilçesinde 29. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Şöleni gerçekleştirildi.
Feke Devlet Bahçeli Stadyumu'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden aşıkların katıldığı etkinlikte Karacaoğlan'ın eserleri seslendirildi.
Programa, Feke Kaymakamı Feyza Yılmaz, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
