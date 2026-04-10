29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

İSTANBUL - Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında katledilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan habercilik konusunda özendirmek amacıyla düzenlenen 29’uncu Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Agos Gazetesi Hrant Dink Vakfı Anarat Hığutyun binasında düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene çok sayıda siyasetçi ve gazeteci katıldı, yaşamını yitiren gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Yazılı Haber dalında Hazar Dost ve Cengiz Anıl Bölükbaş ödül alırken, Ayşegül Başar, Eylem Nazlıer ile Cemre Demircioğlu, Zeynep Şentek, Craig Shaw ve Vedat Örüç de Jüri Özel Ödülü kazandı. Görüntülü Haber Ödülü’nü Emre Şimşek ve Elifcan Yüksel aldı. Fotoğraf ödülünü “Postal altında tanıklık!” adlı fotoğrafıyla kazanan muhabir Adnan Bilen, ödülünü Kürdistan’da yaşanan hakikati dünyaya duyurduğu için katledilen Cihan, Nazım, Aziz, Hero ve Gülistan Tara’ya adadığını belirtti.

Yerel Gazetecilik Ödülü Akın Bodur’a verilirken, Jüri Özel Ödülü tutuklu gazeteciler ve saldırı altındaki gazetecilik kategorisinde Metin Göktepe’nin annesi Fadime Ana’ya verildi. Törende Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe ve Hakan Tosun'un ablası Öznur Tosun da gazetecilik dayanışmasını vurguladı.