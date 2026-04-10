29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

10.04.2026 21:32
Evrensel muhabiri Metin Göktepe anısına düzenlenen 29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Agos Gazetesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Törende ödüller, gazetecilikteki dayanışma ve gerçekleri yansıtma konularında öncülük eden isimlere verildi.

İSTANBUL - Evrensel Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında katledilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan habercilik konusunda özendirmek amacıyla düzenlenen 29’uncu Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Agos Gazetesi Hrant Dink Vakfı Anarat Hığutyun binasında düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene çok sayıda siyasetçi ve gazeteci katıldı, yaşamını yitiren gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Yazılı Haber dalında Hazar Dost ve Cengiz Anıl Bölükbaş ödül alırken, Ayşegül Başar, Eylem Nazlıer ile Cemre Demircioğlu, Zeynep Şentek, Craig Shaw ve Vedat Örüç de Jüri Özel Ödülü kazandı. Görüntülü Haber Ödülü’nü Emre Şimşek ve Elifcan Yüksel aldı. Fotoğraf ödülünü “Postal altında tanıklık!” adlı fotoğrafıyla kazanan muhabir Adnan Bilen, ödülünü Kürdistan’da yaşanan hakikati dünyaya duyurduğu için katledilen Cihan, Nazım, Aziz, Hero ve Gülistan Tara’ya adadığını belirtti.

Yerel Gazetecilik Ödülü Akın Bodur’a verilirken, Jüri Özel Ödülü tutuklu gazeteciler ve saldırı altındaki gazetecilik kategorisinde Metin Göktepe’nin annesi Fadime Ana’ya verildi. Törende Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe ve Hakan Tosun'un ablası Öznur Tosun da gazetecilik dayanışmasını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel 29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
SON DAKİKA: 29. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
