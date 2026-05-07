29. Uçan Süpürge Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

29. Uçan Süpürge Festivali Başlıyor

07.05.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 2-7 Haziran'da gerçekleşecek festivalde 23 ülkeden 47 film gösterilecek.

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 2-7 Haziran'da "Çiçek mi dediniz?" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere Sineması'nda gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtıldı.

Bu yıl festival kapsamında 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara prömiyeri yapılacak. Bellek ve direniş temalarının öne çıktığı festivalde film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşi, ustalık sınıfı ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Festivalin açılış töreni 2 Haziran'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde yapılacak, oyuncu Emel Göksu'ya Onur Ödülü verilecek.

Festival kapsamında ayrıca Lucia Murat ve Judit Elek için özel gösterimler gerçekleştirilecek, uluslararası yarışma bölümünde yer alan filmler ise FIPRESCI jürisi tarafından değerlendirilecek.

"Sinemada kadın emeğini görünür kılmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, vakfın, adil ve eşit bir dünyanın hayatın her alanına yayılması için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle son on yıldır kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Güner, "Biz kadın yönetmenlerin filmlerini görünür kılan bir festivaliz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı her yerde buna dikkat çekmek, sinemada kadın emeğini görünür kılmak istiyoruz." dedi.

Güner, festivalin dünya çapındaki kadın filmleri festivalleri arasında en eski organizasyonlardan biri olduğunu ve FIPRESCI'nin özel jüri gönderdiği tek kadın filmleri festivali olma özelliği taşıdığını belirtti.

Gösterimlerin 2 Haziran saat 11.00'de Kült Kavaklıdere Sineması'nda başlayacağını kaydeden Güner, şunları söyledi:

"Bu sene 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Onur Ödülü sevgili Emel Göksu'ya verilecek. Bu yılın Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise Brezilyalı yönetmen Lucia Murat'a, yapımcı Dilde Mahalli'ye ve oyuncu Melis Sözen'e verilecek. Yine her sene olduğu gibi Genç Cadı'mız var. Bu sene Genç Cadımızın ismi Ece Bağcı."

Ayşe Ürün Güner, festivalin bu yılki temasının "Çiçek mi dediniz?" olarak belirlendiğini belirterek, bilet fiyatlarının değişmediğini ve Askıda Bilet uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Festivalin Program Direktörü Alin Taşçıyan ve Program Koordinatörü Dalım İlteriş de festivalde yer alacak filmler ve içerikleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya ayrıca Çankaya, Etimesgut ve Mamak Belediyesi temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

Festival, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 29. Uçan Süpürge Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

18:54
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov’un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
16:30
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı Bakın ne yaşanmış
Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne yaşanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:04:57. #7.12#
SON DAKİKA: 29. Uçan Süpürge Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.