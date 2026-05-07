29. Uçan Süpürge Festivali Başlıyor

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 2-7 Haziran'da "Çiçek mi dediniz?" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilecek.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kült Kavaklıdere Sineması'nda gerçekleştirilen basın toplantısında tanıtıldı.

Bu yıl festival kapsamında 23 ülkeden 47 filmin Türkiye ve Ankara prömiyeri yapılacak. Bellek ve direniş temalarının öne çıktığı festivalde film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşi, ustalık sınıfı ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Festivalin açılış töreni 2 Haziran'da Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde yapılacak, oyuncu Emel Göksu'ya Onur Ödülü verilecek.

Festival kapsamında ayrıca Lucia Murat ve Judit Elek için özel gösterimler gerçekleştirilecek, uluslararası yarışma bölümünde yer alan filmler ise FIPRESCI jürisi tarafından değerlendirilecek.

"Sinemada kadın emeğini görünür kılmak istiyoruz"

Toplantıda konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, vakfın, adil ve eşit bir dünyanın hayatın her alanına yayılması için mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle son on yıldır kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimi konusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Güner, "Biz kadın yönetmenlerin filmlerini görünür kılan bir festivaliz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı her yerde buna dikkat çekmek, sinemada kadın emeğini görünür kılmak istiyoruz." dedi.

Güner, festivalin dünya çapındaki kadın filmleri festivalleri arasında en eski organizasyonlardan biri olduğunu ve FIPRESCI'nin özel jüri gönderdiği tek kadın filmleri festivali olma özelliği taşıdığını belirtti.

Gösterimlerin 2 Haziran saat 11.00'de Kült Kavaklıdere Sineması'nda başlayacağını kaydeden Güner, şunları söyledi:

"Bu sene 29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Onur Ödülü sevgili Emel Göksu'ya verilecek. Bu yılın Bilge Olgaç Başarı Ödülleri ise Brezilyalı yönetmen Lucia Murat'a, yapımcı Dilde Mahalli'ye ve oyuncu Melis Sözen'e verilecek. Yine her sene olduğu gibi Genç Cadı'mız var. Bu sene Genç Cadımızın ismi Ece Bağcı."

Ayşe Ürün Güner, festivalin bu yılki temasının "Çiçek mi dediniz?" olarak belirlendiğini belirterek, bilet fiyatlarının değişmediğini ve Askıda Bilet uygulamasının devam ettiğini söyledi.

Festivalin Program Direktörü Alin Taşçıyan ve Program Koordinatörü Dalım İlteriş de festivalde yer alacak filmler ve içerikleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya ayrıca Çankaya, Etimesgut ve Mamak Belediyesi temsilcileri de katıldı.