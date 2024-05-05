29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Fas'ın en saygın film festivallerinden biri olan 29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali sona erdi. Festivalde Cemil Ağacıkoğlu'nun yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı 'Son Hasat' filmi En İyi Senaryo Ödülü'nü, Aslı Özge'nin yönetmenliğindeki 'Faruk' filmi Eleştirmen Onur Ödülü'nü kazandı. Türk oyuncu Faruk Özge ise 'Faruk' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı. Festivalin En İyi Film Ödülü ise Iraklı Leyla el-Beyati'nin yönetmenliğindeki 'Abdul'dan Leyla'ya' adlı filme verildi. Ayrıca Türk oyuncu Vildan Atasever'in rol aldığı 'Dilsiz' ve 'Gece' filmleri de festivalde gösterildi.

05.05.2024 18:39
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Fas'ın en saygın film festivallerinden bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali sona erdi.

Geçen hafta başlayan 29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Cemil Ağacıkoğlu'nun yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Son Hasat" filmi "En İyi Senaryo Ödülü"nü aldı.

Aslı Özge'nin yönetmenliğindeki "Faruk" filmi "Eleştirmen Onur Ödülü"nü, Türk oyuncu Faruk Özge ise bu filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Festivalin "En İyi Film Ödülü" ise Iraklı Leyla el-Beyati'nin yönetmenliğindeki "Abdul'dan Leyla'ya" adlı filmin oldu.

Uzun metraj kategorisinde 12 filmin büyük ödül için yarıştığı festivalde "Son Hasat" ve "Faruk" filmleri uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler arasında yer almıştı.

Türk oyuncu Vildan Atasever'in rol aldığı "Dilsiz" ve "Gece" filmleri de festivalde Faslı sinemaseverlerle buluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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