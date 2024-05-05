29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Fas'ın en saygın film festivallerinden bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali sona erdi.

Geçen hafta başlayan 29. Uluslararası Tatvan Akdeniz Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Cemil Ağacıkoğlu'nun yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı "Son Hasat" filmi "En İyi Senaryo Ödülü"nü aldı.

Aslı Özge'nin yönetmenliğindeki "Faruk" filmi "Eleştirmen Onur Ödülü"nü, Türk oyuncu Faruk Özge ise bu filmdeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Festivalin "En İyi Film Ödülü" ise Iraklı Leyla el-Beyati'nin yönetmenliğindeki "Abdul'dan Leyla'ya" adlı filmin oldu.

Uzun metraj kategorisinde 12 filmin büyük ödül için yarıştığı festivalde "Son Hasat" ve "Faruk" filmleri uzun metraj kategorisinde yarışacak filmler arasında yer almıştı.

Türk oyuncu Vildan Atasever'in rol aldığı "Dilsiz" ve "Gece" filmleri de festivalde Faslı sinemaseverlerle buluştu.