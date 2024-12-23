294 yıllık tarihi hamam yıkılmak üzere
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restore ettirmediği hamam tehlike oluşturuyor
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 294 yıllık Deveci Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmediği için yıkılma aşamasına geldi.
Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan tarihi Deveci Hamamı'nın son hali görenleri üzdü. Kim tarafından yaptırıldığı konusunda bilgi olmayan ve 1730 tarihinde vakfiyesi bulunan hamam, bakımsızlık nedeniyle çökme aşamasına geldi.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de sahip çıkmadığı 294 yıllık hamam, tehlike de oluşturuyor.
Son Dakika › Güncel › 294 Yıllık Deveci Hamamı Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?