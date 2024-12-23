294 Yıllık Deveci Hamamı Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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294 yıllık tarihi hamam yıkılmak üzere

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restore ettirmediği hamam tehlike oluşturuyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 294 yıllık Deveci Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmediği için yıkılma aşamasına geldi.

Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan tarihi Deveci Hamamı'nın son hali görenleri üzdü. Kim tarafından yaptırıldığı konusunda bilgi olmayan ve 1730 tarihinde vakfiyesi bulunan hamam, bakımsızlık nedeniyle çökme aşamasına geldi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de sahip çıkmadığı 294 yıllık hamam, tehlike de oluşturuyor.