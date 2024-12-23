294 Yıllık Deveci Hamamı Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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294 Yıllık Deveci Hamamı Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Kayseri'deki 294 yıllık Deveci Hamamı, restorasyon yapılmadığı için yıkılma aşamasına geldi.

23.12.2024 14:40
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294 yıllık tarihi hamam yıkılmak üzere

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restore ettirmediği hamam tehlike oluşturuyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 294 yıllık Deveci Hamamı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmediği için yıkılma aşamasına geldi.

Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde bulunan tarihi Deveci Hamamı'nın son hali görenleri üzdü. Kim tarafından yaptırıldığı konusunda bilgi olmayan ve 1730 tarihinde vakfiyesi bulunan hamam, bakımsızlık nedeniyle çökme aşamasına geldi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de sahip çıkmadığı 294 yıllık hamam, tehlike de oluşturuyor.

294 Yıllık Deveci Hamamı Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Melikgazi, Kayseri, 3-sayfa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 294 Yıllık Deveci Hamamı Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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