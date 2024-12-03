3 Aralık Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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3 Aralık Engelliler Günü Kutlandı

Beyşehir'de özel öğrencilerin yetenekleri sergilendi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

03.12.2024 15:19
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Beyşehir Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından Beyşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 3 Aralık Engelliler Günü programı düzenlendi.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından özel öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyarak eğitimcilerinin eşliğinde sahnelediği çeşitli gösteriler salonu dolduranlar tarafından beğeni ile izlendi.

Etkinliğe Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu, Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Örk, AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Şanal, daire amirleri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Beyşehir, Güncel, Aralık, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 Aralık Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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