3. Geleneksel Türk Festivali Başarıyla Gerçekleşti

ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenen "3. Geleneksel Türk Festivali" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Chicago yakınlarındaki Tinley Park Convention Center'da 1-2 Ağustos'ta düzenlenen festivale, ABD'nin farklı eyaletlerinden yaklaşık 15 bin ziyaretçi katıldı.

Festivalin açılış töreninde, Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır, çok sayıda davetli, akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve binlerce ziyaretçi hazır bulundu.

Başkonsolos Atatanır, açılışta yaptığı konuşmada, Türk toplumunun birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların Türkiye ile Amerika arasındaki kültürel ilişkileri önemli ölçüde güçlendirdiğini ifade etti.

Türk Festivali Kültürel Miras Kongresi Komitesi Başkanı Halil Demir ise festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek, amaçlarının Türk kültür, tarih ve değerlerini Amerikan toplumuna en doğru şekilde tanıtmak olduğunu söyledi.

Ağustos, "Türk Miras Ayı" ilan edildi

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da festivale gönderdiği özel video mesajında organizasyonu kutladı.

Johnson, Türk-Amerikan toplumunun şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamına sunduğu katkılara dikkati çekerek, ağustos ayını resmen "Türk Miras Ayı" ilan ettiklerini belirtti.

Türk toplumunun Chicago'nun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Johnson, yaptıkları katkılardan dolayı Amerikalı Türklere teşekkür etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus tarafından gönderilen video mesaj da açılış programında paylaşıldı. Turus, mesajında, yurt dışında Türk kültürünün tanıtılmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonların önemine dikkati çekti.

Festivalin dikkat çeken konuklarından birisi de ABD'de "The Young Turks" adıyla siyasi yorum ve analizler yapan oluşumun kurucusu Cenk Uygur oldu.

Uygur, yaptığı konuşmada, hayatında ilk kez bir Türk festivaline katıldığını belirterek, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türk toplumuyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Festival boyunca düzenlenen akademik panel ve konferanslar da yoğun ilgi gördü. Alanında uzman akademisyenler, Türkiye'nin tarihi, kültürü, eğitimi ve güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulundu. Böylece festival, kültürel etkinliklerin yanı sıra önemli bir akademik buluşmaya da ev sahipliği yaptı.

Festivale Türk mutfağı damga vurdu

Festival alanında kurulan stantlarda Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ziyaretçilerle buluştu. Özellikle elle açılan geleneksel gözleme, odun ateşinde hazırlanan döner, baklava ve kumda pişirilen Türk kahvesi en çok ilgi gören lezzetler arasında yer aldı. Gün boyunca yiyecek stantlarında uzun kuyruklar oluştu.

Halk oyunları, konserler, Karagöz-Hacivat ve semazenlerin gösterileri, çocuk etkinlikleri ve yüzlerce kültürel stant da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

İlk gün yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin ikinci gününde de binlerce misafir, düzenlenen konserler, kültürel etkinlikler ve panellerle birlikte festivalin coşkusuna eşlik etti.