3'lü Danışma Kurulu Toplantısı Yapılacak

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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, işçi ve işveren sendikalarının katılımıyla 3'lü Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla 3'lü temsile dayalı istişari mahiyette toplanan 3'lü Danışma Kurulu'nun bu seneki gündemi 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' olacak. Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.

Kurul, en son 20 Ekim 2023'te 'Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog' gündemiyle Bakan Işıkhan başkanlığında toplanmıştı.