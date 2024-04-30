3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'nde medyada propaganda tartışılacak

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(ANKARA) - 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından düzenlenecek panelde, dünden bugüne medyada propaganda tartışılacak; propagandanın hakikate galip gelmemesi için çözüm önerileri ele alınacak.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde, İstanbul'da 'Propaganda Günlerinde Hakikat' başlıklı panel düzenliyor. Etkinliğin açılış konuşmasını bir yıl önce Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklanan, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu yapacak. Hakkında açılan dava kapsamında 306 gün Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Müftüoğlu, gazetecilere yönelik yargısal taciz üzerine konuşacak.

Etkinlikte TGS'nin bu yıl gazeteci yoksulluğunu merkeze alan Basın Özgürlüğü 2024 Raporu'nun lansmanı yapılacak ve MLSA'nın Sansür ve RTÜK Rapor bulguları paylaşılacak.

"Propaganda Günlerinde Hakikat" panelinde ise gazeteci İpek Özbey moderatörlüğünde gazeteciler Çiğdem Toker, Ali Topuz ve Barış Avşar, 1990'lardan bugüne medyada propagandanın nasıl kullanıldığını ve bunun finansal izlerini ele alacak. Gazeteciler ayrıca propaganda çağında hakikati tartışacak.