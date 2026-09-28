3 milyon avro borçla haczedilen Caspian Airlines uçağından yolcular indirildi - Son Dakika
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3 milyon avro borçla haczedilen Caspian Airlines uçağından yolcular indirildi

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3 milyon avro borçla haczedilen Caspian Airlines uçağından yolcular indirildi
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İranlı Caspian Airlines'in bir gözetim şirketine olan 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda uçağa haciz işlemi uygulandı. İran seferine hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesi istendi, yolcular uçaktan indirilip terminale alındı.

İRANLI havayolu şirketi Caspian Airlines'e ait uçak, 3 milyon avroluk borç nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda haczedildi.

İstanbul Havalimanı'ndan İran'a seferler yapan İranlı Caspian Airlines'in bir gözetim şirketine borcundan dolayı hukuki süreç başlatıldı. Şirketin 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi. Bunun üzerine görevli memurlar, yolcuların uçaktan indirilmesini istedi. Uçaktan indirilen yolcular terminale alınırken, uçağa ise haciz işlemi uygulandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 3 milyon avro borçla haczedilen Caspian Airlines uçağından yolcular indirildi - Son Dakika
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