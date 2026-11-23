NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 3 Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu ülkeye bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı alındığını duyurdu.

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 32 müttefik ülkenin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin Polonya hava sahasının ihlalini görüşmek üzere toplandığını belirtti.

Hart, 3 Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesini "tehlikeli olay" şeklinde niteleyerek "tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait" olduğunu kaydetti.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Alexus Grynkewich'in bir AWACS erken uyarı uçağının Polonya'ya konuşlandırılması kararı aldığını açıklayan Hart, ilave unsurların gönderilmesi konusunun da incelendiğini aktardı.

Hart, tüm müttefiklerin Polonya ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "NATO birlik içinde, hazırlıklı ve her türlü tehdide karşı savunma yapmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski de NATO Karargahı'nda yaptığı açıklamada, Polonya'nın kullanımına bir AWACS erken uyarı uçağının tahsis edileceğini doğruladı.

Zalewski, bunun hava sahasındaki duruma ilişkin farkındalığı artıracak önemli bir kabiliyet olduğunu belirterek, NATO'nun gelişmelere anında yanıt verdiğini vurguladı.

Polonya yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı.