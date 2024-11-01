3. Uluslararası Tarsus Festivali'nde Kadınların Gücü Vurgulandı - Son Dakika
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3. Uluslararası Tarsus Festivali'nde Kadınların Gücü Vurgulandı

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Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ilk gününde 'Artık Biliyorum' panelinde kadınların üretim ve güçlenme temaları ele alındı. Panelde Modacı Dilek Hanif, Oyuncu Ceyda Düvenci ve Mersin Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer yer aldı.

01.11.2024 17:35  Güncelleme: 19:46
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(MERSİN) - 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ilk gününde "Artık Biliyorum" başlığı altında düzenlenen panelde kadınlar üretmenin, ve güçlü olmanın önemine değindi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl "Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde" sloganıyla düzenlediği 3. Uluslararası Tarsus Festivali başladı. Üç gün boyunca sürecek festivalin ilk gününde "Artık Biliyorum" başlığı altında panel düzenledi. Gazeteci Özlem Gürses'in moderatörlüğünü üstlendiği panelistler, Mersin Kadın Kooperatifi Başakanı Meral Seçer, oyuncu Ceyda Düvenci ve modacı Dilek Hanif oldu.

Tarsus Yarenlik alanındaki panelde, Mersin Büyükşehir Belediye Bakanı Vahap Seçer'in eşi ve Mersin Kadın Kooperatifleri Başkanı Meral Seçer, kadınlarla dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Artık biliyorum' mottosunu gördüğümde üretimin kadına kattığı değer aklıma geldi. Üretimin ve sosyalleşmenin kadın üzerindeki etkisini biliyoruz. Ben bir Mersin gönüllüsüyüm. 13 il dolaşarak kadınların ne istediğini sorduk. Gizli iş gücü olan ev kadınlarıyla çalışmalar yaptık" dedi. Mersin Kadın Kooperatifi'nin nasıl kurulduğunu anlatan Seçer, dezavantajlı evden çıkmayan kadınlara hizmet verdiklerini vurgulayarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu ürünleri satın alarak kadınlara destek olduğunu dile getirdi.

Seçer, Mersin Kadın Kooperatifi'nin 42 mahallede hizmetlerine devam ettiğini söyledi. Toplumun güçlenmesinin kadının güçlenmesinden geçtiğini söyleyen Seçer, sözlerini "Artık biliyorum Atatürk'ün mirasını kadınlar olarak daha çok yaşatmamız gerektiğini biliyorum" diye tamamladı.

"Kadın olarak güçlü ve birlik olmamız gerektiğini biliyorum"

Meslekte 35 yılı geride bırakan modacı Dilek Hanif ise şunları söyledi:

"İyi ve doğru bir insan olmak, hayatta bir duruş gerektirir; özellikle kadın olmak. Yaratıcılık dediğiniz şey, zorlanmadan yapmaktır. Dolayısıyla ben yapıyorum ve daha yapmak istediğim çok şey var. Bugüne kadar 32 il gezdik. Yok olmaya yüz tutmuş bu toprakların kültürlerini yeniden günümüze kazandırdık. Ülkemi tanıdım; müthiş değerlerle dolu ve üretmeyen kadın yok. Kadın olmak çok özel. İyi ki iki kız çocuğu annesiyim. İnsanların bir duruşu olmalı ve taviz vermemeli. Artık biliyorum hiç şey için kendimizi hırpalamamalıyız. Kadın olarak güçlü ve birlik olmamız gerektiğini biliyorum."

"Bütün kadınlar üretmeli"

Oyuncu Ceyda Düvenci de "Bütün anneler çalışmak zorunda değil ama üretmek zorunda. Bütün gün evde televizyon başında bir anne yerine kitap okuyan, güncel konuları çocuğuyla tartışan anneler olmalı. Çalışmayan anneler burada hassasiyet gösterebilir. Gelecek bizde, artık biliyorum güneş her gün yeniden doğar."

Panelin ardından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bizim temsil ettiğimiz dünya görüşü, kadına saygıyı baz alır" diyerek Özlem Gürses, Dilek Hanif, Ceyda Düvenci ve Meral Seçer'e çiçek takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Tarsus Festivali'nde Kadınların Gücü Vurgulandı - Son Dakika

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