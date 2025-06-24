3 Yaşındaki Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

M.K. (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Akarsu Sokak'ta oyun oynayan 3 yaşındaki Efe Yaşar'a çarptı.

Ağır yaralı olarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası fenalık geçiren otomobil sürücüsü M.K. hastaneye kaldırıldı.