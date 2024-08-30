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30 Ağustos Bolu'da coşkuyla kutlandı

BOLU - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde Bolu Belediyesi'nin düzenlediği Bengü konserinde binlerce Bolulu doyasıya eğlendi.

Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bolu Belediyesi tarafında sevilen sanatçı Bengü'nün konseri ile binlerce vatandaş eğlendi. Sevilen sanatçı Bengü, Karaçayır Mahallesi'nde gerçekleşen konserde binlerce kişiyle buluştu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan tarafından Bengü'ye çiçek takdim edildi. Düzenlenen konserde binlerce genç, doyasıya eğlendi. Sahnede 30 Ağustos'un önemini anlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Ne mutlu Türküm diyene" demesi üzerine onlarca genç, sahneye karanfil attı.