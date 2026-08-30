30 Ağustos Zafer Bayramı Erzurum ve Kars'ta Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Erzurum ve Kars'ta Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Erzurum ve Kars\'ta Kutlandı
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Erzurum'da törenlerle kutlanan Zafer Bayramı, Kars'ta yağmur nedeniyle kapalı alanda yapıldı.

ERZURUM ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Erzurum'da Hastaneler Caddesi'ndeki törene; Erzurum Valisi Aydın Baruş, MHP Milletvekili Kamil Aydın, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törenler, Hastaneler Caddesi'nde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Salih Mesci, "26 Ağustos 1922 günü başlayan Büyük Taarruz, Türk ulusunun varlığını cihana kabul ettirmiş, Türk devletinin tam bağımsızlığını kazandırmış sonsuza kadar hür ve egemen yaşayacak Türkiye'yi oluşturmuştur" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bar ekibi ve mehteran takımının gösteri yaptığı tören, vatandaşların alkışlarla destek verdiği askeri birliklerin geçişiyle sona erdi.

KARS'TA 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA YAĞMUR ENGELİ

Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı alana taşındı. Sabah saatlerinde tören alanında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, programın başlamasıyla birlikte aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağışın etkisini artırması üzerine açık alandaki törene ara verilirken, kutlama programı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Öte yandan bu akşam yapılacak düğününün hazırlıkları için İnönü Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna gelen gelininin, elinde bayrak sallayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlaması dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Erzurum, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı Erzurum ve Kars'ta Kutlandı - Son Dakika

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