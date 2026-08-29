Toy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Toy\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin bağımsızlık ve vatan sevgisinin nişanesi olduğunu belirtti. Toy, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla anarak milletin bayramını kutladı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, 30 Ağustos zaferinin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü nişanelerinden biri olduğunu ifade etti.

30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin milletin vatanından, bayrağından ve bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Toy, şunları kaydetti:

"Ecdadımızdan devraldığımız bu kutlu mirasa sahip çıkarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Yüzyılı, Milletvekili, Rukiye Toy, AK Parti, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da katledilen kızın annesi konuştu Gaziosmanpaşa'da katledilen kızın annesi konuştu
Emine Erdoğan’dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı Emine Erdoğan'dan duygulandıran Şule Yüksel Şenler mesajı
Bir il bu olayı konuşuyor 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı Bir il bu olayı konuşuyor! 100 lira verdi, 8 milyon TL kazandı
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler 6 şüpheli yakalandı “Masöz aranıyor” diyerek kadınları fuhuş ağına çekmişler! 6 şüpheli yakalandı

11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
10:32
İdris Naim Şahin için hesap zamanı İfadesine başvurulacak
İdris Naim Şahin için hesap zamanı! İfadesine başvurulacak
10:31
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye’nin yükselişini böyle yazdılar
Almanlar, Türk savunma sanayisine hayran kaldı: Türkiye'nin yükselişini böyle yazdılar
10:30
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu Eski eşiyle konuşurken...
Yazar Murat Koparan villada ölü bulundu! Eski eşiyle konuşurken...
10:29
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
Ölümüne sebep olduğu bebeğinin cenazesini alırken kendinden geçti
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 12:15:55. #7.13#
SON DAKİKA: Toy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement