Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak - Son Dakika
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Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

Manisa’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent genelindeki toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. MANULAŞ otobüsleri ve kooperatif araçları da kapsam içinde; ilçeler arası ulaşım ise ücretli olacak.

(MANİSA) - Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla toplu ulaşım hizmeti vatandaşlara ücretsiz sunulacak. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçları, ilçeler arası ulaşım hariç ücretsiz hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kent genelindeki toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Zafer Bayramı'na uygulanacak düzenleme kapsamında vatandaşlar, belirlenen toplu taşıma araçlarından ücret ödemeden yararlanabilecek.

Zafer Bayramı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları, MANULAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Uygulamanın ilçeler arası ulaşımı kapsamayacağı belirtildi. Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanabilmek için vatandaşların ManisaKart'larını okutması gerekecek. Kart okutma işlemi sırasında herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacak.

Kaynak: ANKA

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