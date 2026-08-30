İstanbul\'da Zafer Bayramı Coşkusu Vatan Caddesi\'nde Sona Erdi

(İSTANBUL) - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'daki son tören Vatan Caddesi'nde düzenlendi. Çok sayıda yurttaşın izlediği törende askeri birlikler geçit merasimi yaptı.

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı programının ilk adresi Taksim Cumhuriyet Anıtı oldu. Resmi törenin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Taksim'deki törenin arından sonra İstanbul Valiliği'ne geçti.

Buradaki bayramlaşma sonrasında son tören Vatan Caddesi'nde gerçekleştirildi. Tören arabasına binen Gül, Ersay ve Aslan, bando eşliğinde halkı selamladı. Etkinliğe yoğun katılım gösteren yurttaşlar, Türk bayrakları ve alkışlar eşliğinde geçit törenini izledi.

Selamlamanın ardından Gül, Ersay ve Aslan protokoldeki yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Tören, askeri birliklerin geçit merasimiyle sona erdi.