30 Ağustos Zaferi Washington'da Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zaferi Washington'da Kutlandı

30 Ağustos Zaferi Washington\'da Kutlandı
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Washington'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi, Türk ordusunun azmi vurgulandı.

ABD'nin başkenti Washington'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda düzenlenen programa Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Sedat Önal ev sahipliği yaparken, Washington Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Alpaslan Güldal, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, başkentteki birçok ülkenin askeri ataşeleri ile Türk ve Amerikan toplumunun önde gelen isimleri de programda hazır bulundular.

Büyükelçi Önal, açılış konuşmasında, "Bu zafer sırasında sergilenen cesaret, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açması bakımından değil, aynı zamanda tüm ulus adına büyük fedakarlıklar barındırmasıyla Türk milletinin kimliğinin bir parçası haline gelmesi bakımından da hayati bir değere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı dönemindeki şartların zorluğuna değinen Önal, "Vatanımız uğruna en büyük fedakarlığı gösteren Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Önal, 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin, Türk milletinin kimliğinin "ayrılmaz bir parçası haline geldiğini" belirterek, bu mirasa layık olmaya gayret edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ikinci yüzyılına adım atmış bir devlet olduğunu vurgulayan Önal, geleceğe umutla bakan bir devlet olarak, NATO müttefiki ABD ile olumlu seyreden ilişkilere atıfta bulundu.

Türk milletinin bağımsızlığa ulaşmadaki "kararlılığı" vurgulandı

Askeri Ataşe Tuğgeneral Güldal, Türk ordusunun kazandığı zaferin 104. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "İstiklal Harbi sırasında karşılaşılan zorluklara rağmen milletimiz bağımsızlığa ulaşma konusundaki kararlılığını asla yitirmemiştir. Sakarya Meydan Muharebesi bu mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

Güldal, bu süreci 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan Büyük Taarruz'un izlediğini belirterek "Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini koruma konusundaki iradesini ortaya koymuştur." diye konuştu.

Bu zaferin aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da yolunu açtığına işaret eden Askeri Ataşe Güldal, bir zaferin ancak barışa hizmet ettiğinde kalıcı bir değere ulaştığını vurguladı.

Programın devamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan kısa bir video davetlilere izlettirildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Washington, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zaferi Washington'da Kutlandı - Son Dakika

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