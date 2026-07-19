30 Dakika Bekletilen Ambulans Hayat Aldı - Son Dakika
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30 Dakika Bekletilen Ambulans Hayat Aldı

19.07.2026 02:42
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Sincil'de kalp krizi geçiren kadın, İsrail askeri bariyerinde 30 dakikadan fazla bekletildi ve hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil Belde Belediye Başkanı Mutez Tavafişe, kalp krizi geçiren 30 yaşındaki Filistinli kadının, İsrail ordusunun kasaba girişindeki askeri bariyerde ambulansı 30 dakikadan fazla bekletmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tavafişe, Sincil Belediyesi tarafından yayımlanan görüntülü açıklamasında, iki çocuk annesi Sucud Fukaha'yı hastaneye nakletmeye çalışan ambulansın, askeri kapıda geçiş izni verilmesi için 30 dakikadan fazla bekletildiğini belirtti.

Bu tür tıbbi vakalarda zaman faktörünün önemli olduğunu vurgulayan Tavafişe, "Kadının gerekli tedaviyi alabilmesi için en kısa sürede hastaneye ulaştırılması gerekiyordu. Bu demir kapılar ve askeri barikatlar Sincil beldesinde daha ne kadar masum canlar almaya devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Belediye Başkanı Tavafişe'nin demir kapı önünde durduğu anlar, hastanın naklinden önce ambulansın kapının açılması ve geçiş izni verilmesi için beklediği sahneler ile sağlık görevlilerinin kadının hayatını kurtarmak amacıyla kapının açılması yönündeki sesli çağrıları yer alıyor.

Sincil beldesi, girişlerindeki İsrail askeri kontrolü ve Filistinlilerin hareketine yönelik uygulanan sıkı kısıtlamalar nedeniyle, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi oluyor.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin??????? saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor.

Resmi Filistin verilerine göre, bu süreçte 1181 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından 6 Temmuz'da yayımlanan rapora göre ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bu yılın ilk yarısında Filistin topluluklarına saldırma, evleri ateşe verme, ateş açma, topraklara el koyma ve kaçak yerleşim alanları kurma dahil olmak üzere 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30 Dakika Bekletilen Ambulans Hayat Aldı - Son Dakika

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