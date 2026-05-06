30 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Döşemealtı ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonda, 1 şüphelinin aracında arama yapıldı. Araçta, 30 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
