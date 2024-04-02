Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri düzenlenecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelge ile 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenmesi ve sıfır atık yönetim sisteminin gerek bina ve yerleşkelerde gerekse mahalli idarelerde uygulanması noktasında çalışmaların hızlandırılması için ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.
İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti. Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarparak sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden iki kişiyi belirledi ve cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. Savaş, itirazın detaylarını ve süreci açıkladı.
Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti.
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