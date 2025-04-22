Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki kadının yanmış cesedi, ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili cinayet zanlısı kişi tutuklanırken, cesedin bulunduğu mahallenin muhtarı Emin Solak, "Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladı" dedi.

22.04.2025 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ormanlık alanda, kayıp olarak aranan 30 yaşındaki kadının yanmış cesedi bulundu.

GENÇ KADIN BİR HAFTA ÖNCE KAYBOLDU

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hafta önce kendisinden haber alınamayan D.O'nun yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler yaptığı inceleme sonucu alınan telefon sinyali üzerine çalışmaları kırsal Kozkayı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yoğunlaştırdı.

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ormanlık alanı araştıran ekipler bir ağacın altında yakılmış bir ceset buldu. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda cesedin D.O'ya ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından D.O'nun cesedi otopsi yapılmak üzere kentteki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen İ.G. yakalandı. Gözaltına alınan İ.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kozkayı Mahalle Muhtarı Emin Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce bir arkadaşının telefonla arayarak bir kadının kayıp olduğu bilgisini verdiğini söyledi.

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

"SADECE BAŞININ ARKA KISMINDAKİ SAÇLARI DURUYORDU"

Arama çalışmalarının ekiplerce cesedin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldığını kaydeden Solak, şöyle konuştu: "Polis ekipleriyle bölgeye geldik. Birkaç yere baktık. O günlerde karlıydı. Ormanlık alanda girecekleri en müsait yer buraydı. Arama esnasında ikiye ayrıldık. Yakınlarda kadının kolyesini ve anahtarını bulduk. Biraz ileri gidince cesedi bulduk. Ceset yanmıştı. Sadece başının arka kısmındaki saçları duruyordu. Yüz üstü yatmış vaziyetteydi. Cinayeti işleyen de belli, biliniyor."

Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu

"DAHA ÖNCE ÖLEN KADININ ABLASINI DA BIÇAKLADI"

Cinayet zanlısının cesedin bulunduğu noktaya yakın bir mahallede yaşadığını söyleyen Solak, "Daha önce ölen kadının ablasını da bıçakladı. Muhtemelen bir şeyler var. Canice bir iş. Üzüldük." dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Tepebaşı, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:37:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bir hafta önce kaybolan kadının yanmış cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement