30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü R.G'nin (30) Bayındırlık Mahallesi'nde bir adreste saklandığını belirledi.
Ekipler, R.G'yi gizlendiği evde yakaladı.
"Silahla yağma, hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti" gibi çeşitli suçlardan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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