300'den fazla ABD askeri Kolombiya'da Güney Öncüsü 2026 tatbikatına katılacak

Kolombiya Kara Kuvvetleri, ABD ile askeri işbirliği ve bölgesel güvenlik kapsamında 300'den fazla ABD askerinin ülkede düzenlenecek ortak tatbikata katılacağını duyurdu.

Kolombiya askeri makamlarından yapılan yazılı açıklamada, 300'den fazla ABD askerinin Cundinamarca yönetim bölgesindeki Tolemaida Askeri Üssü'ne intikal edeceği belirtildi.

Açıklamada, 11 Kasım'a kadar sürecek "Güney Öncüsü 2026 (Vanguardia del Sur 2026)" tatbikatının 4'üncüsünde uyuşturucu ticaretiyle mücadele, yasa dışı madenciliğin önlenmesi ve insansız hava araçlarından (İHA) kaynaklanan güvenlik tehditlerine karşı ortak harekat kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Tatbikat kapsamında taktik, teknik ve ortak harekat prosedürlerinin geliştirilmesine odaklanılacağı aktarılan açıklamada, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak karar alma süreçlerinin geliştirilmesi, helikopter manevralarının koordine edilmesi ve kriz anlarında birlikte hareket etme kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ve askeri yakınlaşmanın bir göstergesi

ABD askerlerinin Kolombiya'ya gönderilmesi, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın göreve gelmesinden bu yana iki ülke arasındaki diplomatik ve askeri yakınlaşmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Diplomatik yakınlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 8 Eylül'de Kolombiya'nın Barranquilla kentini ziyaret ederek, de la Espriella ile görüşmesiyle belirginleşmişti.

Görüşmenin ardından iki ülke, güvenlik işbirliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi de kapsayan "Barranquilla Mutabakatları"nı duyurmuştu.