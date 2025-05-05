301 Nefes Soma: Madencilerin Anısını Yaşatan Tiyatro Oyunu Sahnelendi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri, Soma maden faciasının 11'inci yılında faciada yaşamını yitiren madencilerin anısını yaşatmak ve emek mücadelesine dikkati çekmek amacıyla "301 Nefes Soma" adlı oyunu sahneledi.

Eyüpsultan Belediyesi, 2014 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 11'inci yılında özel bir etkinliğe imza attı. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye konan "301 Nefes Soma" adlı oyun, Eyüpsultan Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından "O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler" sloganıyla izleyiciyle buluştu.

Oyunda madencilerin zorlu çalışma koşulları, yaşanan acılar ve geride kalanların hisleri çarpıcı bir dille anlatılırken, salondaki izleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.