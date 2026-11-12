305 metrelik SS United States Florida'da batırılarak dünyanın en büyük yapay resifi oldu - Son Dakika
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305 metrelik SS United States Florida'da batırılarak dünyanın en büyük yapay resifi oldu

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Yaklaşık 305 metre uzunluğundaki SS United States, Florida'nın Meksika Körfezi kıyılarında kontrollü operasyonla batırıldı ve dünyanın en büyük yapay resifi haline geldi. Patlayıcı kullanılmayan işlemle geminin deniz canlılarına yeni yaşam alanı sağlaması amaçlanıyor.

ABD'nin bir dönem transatlantik hız rekorunu elinde bulunduran yolcu gemisi SS United States, Florida eyaletinin Meksika Körfezi kıyılarında kontrollü operasyonla batırılarak dünyanın en büyük yapay resifine dönüştürüldü.

CBS News'ün haberine göre, Titanik'ten daha büyük ve yaklaşık 305 metre uzunluğundaki gemi, Florida'nın Destin-Fort Walton Beach bölgesi ile Pensacola kenti arasında, kıyıdan yaklaşık 20 deniz mili açıkta dün batırıldı.

Saatler süren batırma operasyonu, patlayıcı kullanılmadan yapıldı. Batırılan geminin, Meksika Körfezi'ndeki deniz canlıları için yeni bir yaşam alanı oluşturması hedefleniyor.

İlk seferini 1952'de yapan SS United States, hizmete girdiği dönemde bir yolcu gemisinin Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçme rekorunu kırdı.

Bugüne kadar kırılamayan rekoruyla denizcilik tarihine geçen geminin yolcuları arasında devlet başkanları, kraliyet ailesi mensupları ve ünlüler yer aldı. 1969'da hizmet dışı bırakılan gemi, 1996'da Philadelphia'ya demirledi.

Florida'daki Okaloosa County yönetimi, gemiyi yapay resife dönüştürmek amacıyla 2024'te SS United States Conservancy kuruluşundan yaklaşık 1 milyon dolara satın almıştı.

Kaynak: AA
Meksika KörfeziDenizcilikFloridaGüncelÇevreDünyaSon Dakika

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