31. Didim Barış Şenliği, Candan Erçetin konseriyle sona erdi

(AYDIN) - Didim'de 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 31. Didim Barış Şenliği, iki gün boyunca farklı dillerin, kültürlerin ve ezgilerin buluşmasına sahne oldu. "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" temasıyla düzenlenen şenlik, Candan Erçetin konseriyle sona erdi.

Didim, iki gün boyunca farklı dillerin, kültürlerin ve ezgilerin buluştuğu 31. Didim Barış Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle barışın yalnızca bir temenni değil, "birlikte yaşama iradesi" olduğu vurgulandı.

Şenlik programlarının sunuculuğunu Hakan Bilgin üstlenirken; etkinliklere ilçe protokolünün yanı sıra Samos'tan gelen konuklar ve çok sayıda Didimli katıldı. Didim'in önceki dönem kaymakamlarından Can Kazım Kuruca da şenliğin final gecesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

BARIŞ DİLEĞİ DENİZE BIRAKILDI

1 Eylül Dünya Barış Günü programı, Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı ardından Altınkum'da düzenlenen "Barış Kupası Yelken Yarışı"nda barış için yelken açıldı. Denize bırakılan çelenkle barış dileği ifade edilirken, plaj voleybolu karşılaşmalarıyla sporun birleştirici gücü vurgulandı. Yarış ve karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

ÇOCUKLARIN HAYALLERİNDEN YORAN'IN HİKAYESİNE

DİGEM'de Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Rüyadaki Oyuncaklar" adlı oyun, çocukları yolculuğa çıkardı. Programın devamında yüksek mimar, yazar Muharrem Çetinel ve yazar Sideris Papageorgiou, "Didim'in Kayıp Köyü, Yoran" başlıklı söyleşide Yoran'ın geçmişten bugüne uzanan hikayesini ele aldı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ve gazeteci Merih Ak, "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" başlıklı söyleşide barışı, halklar arasındaki dostluğu ve 31 yıllık barış geleneğini konuştu.

"HALKLARIN ARASINA SINIRLARI HİÇBİR GÜÇ ÇİZEMEZ"

Gençay, Didim'in binlerce yıldır farklı dillerin, kültürlerin ve insanların yan yana yaşadığı bir uygarlık yeri olduğunu belirterek, 31 yıldır sürdürülen Barış Şenliği'nin taşıdığı değere dikkati çekti. Gençay, "Otuz bir yıldır Ege'nin karşı kıyısına uzattığımız dostluk eli, paylaştığımız şarkılar, sofralar ve hikayeler bunun en güzel örneğidir. Çünkü devletler sınırlar çizebilir; ama halkların arasına aynı sınırları hiçbir güç çizemez. Aynı denize bakan insanların, birlikte söyleyecek bir şarkısı mutlaka vardır" dedi.

Şenliğin bu yıl "Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış" temasıyla gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gençay, barışı konuşmaya ve barış için sorumluluk almaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu vurguladı. Gençay, "Yaklaşık 70 farklı milletten insanın huzur içinde yaşadığı Didim'de bu şenliği yalnızca bir gelenek değil, kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir uygarlık mirası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ATEŞİ 31'İNCİ KEZ YAKILDI

Barış Korteji ile Aytepe'ye yürünerek burada Barış Ateşi 31'inci kez yakıldı. Günün akşam programında ise Didyma Barış Ödülü Töreni'nde, 2026 Didyma Barış Ödülü, Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali'ye takdim edildi. Törenin ardından Barış Kupası Yelken Yarışı ve plaj voleybolunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençay konuşmasında, geçen yıl sanatını ve yaşamını barışa, demokrasiye ve özgürlüğe adayan Zülfü Livaneli'ye verilen ödülün bu yıl Ayşenur Ezgi Eygi'nin anısına sunulduğunu belirtti. Ayşenur Ezgi Eygi'nin başkasının acısı karşısında sessiz kalmamak ve insan yaşam hakkını savunmak için Filistin'de bulunduğunu ifade eden Gençay, "Elinde silah yoktu; bir insanın sahip olabileceği en güçlü şeyi, vicdanını taşıyordu" dedi.

"DENİZE BIRAKILAN BARIŞ" BELGESELİ DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Gecenin en özel anlarından biri de Didim Belediyesi tarafından hazırlanan "Denize Bırakılan Barış" adlı belgeselin gösterimi oldu. Didim Barış Şenliği'nin 31 yıllık hikayesini, geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu ve şenliğin oluşum sürecini anlatan belgeselde Başkan Hatice Gençay ve Didim eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan da yer aldı. Didim'in barış hafızasına ışık tutan belgesel beğeni topladı.

CANDAN ERÇETİN KONSERİ İLE TAMAMLANDI

Şenliğin finalinde sevilen sanatçı Candan Erçetin, Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda Didimlilerle buluştu. Erçetin'in sevilen şarkılarıyla sahne aldığı gecede Didimliler, iki gün boyunca barış için bir araya gelen şenliğin finalini müzikle gerçekleştirdi.