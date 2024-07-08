31. İstanbul Caz Festivali'nde Parklarda Caz Konserleri

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(İSTANBUL) - 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde "Parklarda Caz" konserleri düzenlendi. Dünyaca ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı konserlerle caz severler unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy Parkı'nda 'Parklarda Caz' konserleri gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserlerle caz severler keyifli zaman geçirdi. Ücretsiz konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika'nın seslerini ska, punk ve hiphop ile bir araya getirerek "sunshine-punk" ismini verdikleri özgün müzikleriyle dikkati çeken Macar grup Duckshell ile 2024'ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahne aldı.

"Güzel, kefiyli, hoşumuza gitti"

Hasköy Sahil'de caz müziği eşliğinde doyasıya eğlenen katılımcılar şunları söyledi:

"Gayet güzel ve keyifli, böyle bir etkinliğin olması hoşumuza gitti. Sandalyelerimizi alıp geldik. Hem sohbet ediyoruz hem de müziğimizi dinliyoruz. Kim vesile olduysa teşekkür ediyoruz"

"Şu anda çok eğleniyoruz. Özlediğimiz dönemlere geldik. Pandemi, deprem derken bu günleri gerçekten özledik. Beyoğlu Belediyesi'nin böyle bir organizasyon yapması çok hoşumuza gitti"

"Beyoğlu'nda beklediğimiz bir etkinlikti, sonunda oldu. Çok mutluyuz. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak, böyle bir atmosferi yaşamak bizi çok mutlu etti. Bu parkta böyle bir atmosferi yaşamak bir Beyoğlulu olarak hem beni hem de ailemi çok mutlu etti"