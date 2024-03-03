31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ne Katılacak Adaylar Belli Oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.
Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.
Listeleri inceleyen il ve ilçe seçim kurulları, belirlenen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından, siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeleri, bugün il ve ilçe seçim kurullarının binalarına astı.
Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa eden olursa bu durum seçim sonuna kadar dikkate alınmıyor. Ancak, istifa ettiğini belirten adayların seçilmesi halinde istifaları hüküm yerine geçecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak. Seçilen adayın ölümü halinde de aynı şekilde işlem yapılıyor.
Listelerin kesinleşmesiyle il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına da bugün başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.
ANKARA'NIN OY PUSULASI BELLİ OLDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:
AK Parti: Turgut Altınok
İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım
Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar
Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene
Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin
Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak
Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan
Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral
Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal
Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver
Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş
Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan
Ocak Partisi: Murat Yardımcı
Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek
Millet Partisi: Salih Koç
Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı
Saadet Partisi: Cafer Güneş
Vatan Partisi: Utku Reyhan
Bağımsız adayların yerleri için Ankara İl Seçim Kurulunca kura çekildi. Buna göre kurada, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada çıktı. Ankara için basılacak oy pusulasında, bağımsız adaylar siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sırayla yer alacak.
Son Dakika › Güncel › 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Katılacak Adaylar Belli Oldu - Son Dakika
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