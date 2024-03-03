31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'ne Katılacak Adaylar Belli Oldu

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.

Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

Listeleri inceleyen il ve ilçe seçim kurulları, belirlenen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından, siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeleri, bugün il ve ilçe seçim kurullarının binalarına astı.

Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa eden olursa bu durum seçim sonuna kadar dikkate alınmıyor. Ancak, istifa ettiğini belirten adayların seçilmesi halinde istifaları hüküm yerine geçecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak. Seçilen adayın ölümü halinde de aynı şekilde işlem yapılıyor.

Listelerin kesinleşmesiyle il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına da bugün başlanacak. Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

ANKARA'NIN OY PUSULASI BELLİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarışacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok

İYİ Parti: Cengiz Topel Yıldırım

Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar

Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene

Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin

Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak

Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan

Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral

Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal

Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver

Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş

Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan

Ocak Partisi: Murat Yardımcı

Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek

Millet Partisi: Salih Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı

Saadet Partisi: Cafer Güneş

Vatan Partisi: Utku Reyhan

Bağımsız adayların yerleri için Ankara İl Seçim Kurulunca kura çekildi. Buna göre kurada, bağımsız Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Korkut Cesur ilk sırada, Suat Karaman ikinci, Lokman Cengiz üçüncü, Mustafa Sanğu dördüncü, Yunus Murat Güztoklusu beşinci sırada çıktı. Ankara için basılacak oy pusulasında, bağımsız adaylar siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sırayla yer alacak.