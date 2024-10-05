31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Yeni Türkü Konseriyle Başladı - Son Dakika
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31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Yeni Türkü Konseriyle Başladı

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Yeni Türkü Konseriyle Başladı

Muğla'da düzenlenen 31. Kültür ve Sanat Şenliği'nin ilk gününde Yeni Türkü konseri yapıldı. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti.

05.10.2024 10:58  Güncelleme: 11:41
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(MUĞLA) - Uluslararası 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Yeni Türkü, zamansız şarkılarıyla vatandaşlarla buluştu.

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin ilk gününde sevilen grup Yeni Türkü konser verdi. Konserde vatandaşlara seslenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, şunları söyledi:

"31. Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlediğimiz Yeni Türkü konserine iyi ki geldiniz, hoş geldiniz.  Benim için çok kıymetli bir gece ilk defa Muğla'nın kadın ilçe belediye başkanı olarak böyle bir şenliğe ev sahipliği yapıyorum. Çok duyguluyum. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede hep söylüyorum. Muğla'mızın tüm kültür değerlerine sahip çıkmak bizim görevimiz. Ulu Önder Atatürk'ümüzün ilkelerini, devrimlerini kendimize rehber ediniyor, yol haritamızı belirliyoruz. 31. Kültür ve Sanat Şenliğimizin ilk gecesini Yeni Türkü taçlandırdı. Bu gece bizleri yalnız bırakmadığınız ve katılım sağladığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi eğlenceler."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:

"Ege ve Akdeniz'i birleştiren bu kadim kente, Muğla'mıza da ancak Yeni Türkü yakışırdı. Derya Köroğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben hep söylüyorum, Muğla'mızı hep daha yukarlarda görmek istiyorum. Muğla bir dünya kenti olmalıdır. Gonca Başkanımızla, 13 ilçe belediye başkanımızla Muğla'yı bir dünya kenti yapmak için çalışıyoruz. Kültür ve sanat Ata'mızın da dediği gibi birinci önceliktir her zaman. Kültür ve sanatla oluşmayan toplumlar millet olamazlar. Hepinizi 3 gün sürecek olan etkinliklerimize bekliyoruz. Bu festival Muğla'mızın festivalidir."

Konuşmaların ardından Başkan Aras ve Başkan Köksal, Derya Köroğlu ve ekibine Muğla Bacası ve nazar boncuğu hediye etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Yeni Türkü Konseriyle Başladı - Son Dakika

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